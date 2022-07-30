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Korgeneral Çitil’den Vali Kızılkaya’ya ziyaret
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı ziyaret etti.
BİLECİK 30.07.2022, 09:59
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil Bilecik’te çeşitli ziyaretlerde bulundu. Korgeneral Çitil, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak eşiliğinde Vali Dr. Kemal Kızılka’yı makamında ziyaret etti.
Valilik hatıra defterini imzalayan Korgeneral Çitil, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.