Bilecik’te Yüksek Hızlı Demiryolu (YHT) hatları dışında kalan konvansiyonel tren hattının istinat duvarı çöktü.

Bilecik YHT tren garından 200 metre İstanbul istikametine doğru konvansiyonel tren hattının istinat duvarı sabaha karşı çöktü. Bölgeye ekipler ve iş makineleri yönlendirilirken, bölgede Bilecik Organize Sanayi Bölgesi’ne giden su hattında 1 aydır patlak olduğu öğrenildi. Bu patlak onarılmayınca suyu emen toprağın çökmeye neden olduğu iddia edilirken, Eskişehir-İstanbul arası yolcu ve yük treni seferleri iptal edildi. Bu bölgede yaşanacak kaymanın daha önceden ön görüldüğü için gece gündüz TCDDY personelinin 24 saat nöbet tuttuğu öğrenildi.

Öte yandan bölgeye yakın TCDDY alt geçidinde su gideri olmadığından komple su ile dolarken, bu suyu pompa yardımı ile ekipleri tahliye etmeye başladı.

Ayrıca su patlağın yaşandığı alan adeta su kaynağı gibi fokur fokur akarken, 1 aydır tamir edilmemesi bölge halkının tepkilerine neden oldu.