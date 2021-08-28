Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma sonra ağaca çarparak durabildi

Bilecik’te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma sonra ağaca çarparak dururken, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki 01 EHM 69 plakalı otomobil sürücü Abdullah M., karayolları geçince aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yolun sağ tarafındaki kaldırıma ardından da ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Abdullah M., yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.