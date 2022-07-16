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Kontrolden çıkan otomobil direğine çarparak durabildi

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralandı.

BİLECİK 16.07.2022, 12:08
Kontrolden çıkan otomobil direğine çarparak durabildi

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Bilecik karayolunda seyir halindeki 11 ABE 435 plakalı otomobil sürücüsü Atıl Ç. Osmangazi Caddesine geldiği esnada aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki kaldırımı aşarak, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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