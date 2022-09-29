Kontrolden çıkan motosiklet minibüse çarptı, sürücüsü yaralandı

Bilecik’te kontrolden çıkan motosiklet kayarak durağında yolcu almak için duraklayan minibüse çarptı, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik-Bozüyük karayolu Osmangazi caddesi üst geçit altı minibüs durağında meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan 62 AK 894 plakalı motosiklet sürücüsü Bülent M., (53) aracının direksiyon hakimiyetim kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet kayarak durağında yolcu almak için duraklayan 11 M 0015 plakalı minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Bülent M. yaralandı Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.