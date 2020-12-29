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Kontrol görevlisi kursu sona erdi
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, düzenlenen kontrol görevlisi kursunun sona erdiğini söyleyerek, "Kursa, il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan toplam 20 gıda ve ziraat mühendisi ile veteriner hekim katıldı" dedi.
BİLECİK 29.12.2020, 13:21
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, düzenlenen kontrol görevlisi kursunun sona erdiğini söyleyerek, "Kursa, il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan toplam 20 gıda ve ziraat mühendisi ile veteriner hekim katıldı" dedi.Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 4 gün süren kontrol görevlisi kursu sona ererken, kursiyerlere sertifikaları Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş tarafından verildi. Kurs sonrası kursiyerlere seslenen İl Müdürü Yoldaş, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaştırmak bakanlığımızın temel görevlerinden biridir. Bunu sağlamak için canla başla çalışıldığını, bu eğitimden sonra sisteme dâhil olacak olan yeni kontrol görevlilerine büyük sorumluluk düştüğünü belirtmek isterim. Gıda güvenirliği denetimi, pandemi sürecinde daha da önem arz ediyor olmakla birlikte sertifikasını alan yeni arkadaşlarımızla ilimizde daha güçlü ve etkin bir şeklide denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.
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