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Konteynır kentlere bilişim sınıfları kuruldu

BİLECİK VALİSİ DR. KEMAL KIZILKAYA ÖNCÜLÜĞÜNDE ELBİSTAN’DA Kİ KONTEYNIR KENTLERE BİLİŞİM SINIFI KURULUYOR

BİLECİK 18.04.2023, 10:56
Konteynır kentlere bilişim sınıfları kuruldu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya öncülüğünde Elbistan’daki konteynır kentlere bilişim sınıfı kuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Vali Kızılkaya öncülüğünde bölgedeki konteynır kentlere bilişim sınıfları kuruluyor. Vali Kızılkaya, yaptığı paylaşımda, “Yavrularımızın eğitimlerinde ihtiyaçları olan teknolojik alt yapıyı kurmaya devam ediyoruz. Elbistan’daki konteynır kentlerde Bilecik Valiliği olarak bilişim sınıfları oluşturarak kullanıma sunuyoruz. Her şey çocuklarımız için” ifadelerini kullandı.

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