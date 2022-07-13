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Kocaeli’nden Osmaneli’ne destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde parkların düzenlenmesi için destek oldu.

BİLECİK 13.07.2022, 11:21
Kocaeli’nden Osmaneli’ne destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde parkların düzenlenmesi için destek oldu.

Eski Bilecik Valisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Osmaneli’nde projeleri için her işbirliği yapmaya devam ediyor. Millet Bahçesi ve parklar, spor tesisleri için yardım ve destekleri için Büyükakın’ı ziyaret eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Yapmakta olduğumuz parklarımıza verdiği destekler ve işbirliği olanaklarını sunması nedeniyle Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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