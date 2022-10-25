Koca sokağı hatalı park ederek kapatan sürücü cezadan kaçamadı

Bilecik’te bir sokağı kapatacak şekilde aracı park ederek başka bir yere giden öğrenci servisi sürücüsü cezadan kaçamadı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak üzerindeki Atatürk İlkokulu’na önüne 11 S 0010 plakalı minibüs sürücüsü Abidin Heybetli, aracını park ederek olay yerinden ayrıldı. Aracını sokağı kapayacak şekilde park eden sürücü diğer sürülerin dakikalarca beklemesine neden oldu. Bir de pişkin pişkin öğle saatine 3 saat olmasına rağmen, "Burası okul önü öğlen öğrenci alacağım. Ondan park ettim" diyen sürücüye trafik polisleri ’Park yapmanın ve duraklamanın yasak olduğu noktalara park etmenin ve duraklamaktan 196 TL cezai işlem uyguladılar.

Öte yandan bu sürücünün devamlı bu şekilde bu şekilde aracı park ettiğini söyleyen sokak sakinleri, sürücüye tepki gösterdi.