Klimalı duraklar kış mevsiminin soğuk günlerine hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından klimalı duraklarda bulunan ve pandemi nedeni ile kaldırılan klimalar bakım ve onarımdan geçirilerek eski yerlerine monte edildi. Ayrıca yine pandemi önlemleri çerçevesinde sürekli açık bırakılan klimalı durakların kapıları gerekli bakım çalışmalarının ardından kapanır hale getirilirken yapılan çalışmalar ile kapalı duraklar kış mevsimine hazırlandı.