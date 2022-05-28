banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Şerbetçi otunun alım fiyatı 27 TL oldu!
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi

Kızıldamlar Göleti sulama ana hattı onarım çalışmaları tamamlanıyor

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar Göleti sulama ana hattı onarım çalışmaları tamamlanıyor.

BİLECİK 28.05.2022, 11:55
Kızıldamlar Göleti sulama ana hattı onarım çalışmaları tamamlanıyor

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar Göleti sulama ana hattı onarım çalışmaları tamamlanıyor.

Bilecik Valiliği’nden verilen bilgiye göre Kızıldamlar Göleti sulama ana hattı onarım çalışmaları sona yaklaşıyor. Kızıldamlar, Yeniköy ve Küre Köylerinde tarım arazilerinde sulama amaçlı kullanılan Kızıldamlar Göleti’nin sulama hatlarında meydana gelen arızalar Devlet Su İşleri Bilecik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde gideriliyor. Devlet Su İşleri Bilecik Şube Müdürlüğü konuya ilgin yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz ay başlayan ve ana hatta devam eden çalışmaların hafta sonuna kadar biteceği ve tarım arazilerine su verilmeye başlanacak” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
26°
açık