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Kızılay’dan çocuklara bayram hediyeleri

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi tarafından ’İyilik kime yakışmaz ki’ sloganıyla başlatılan kampa kapsamında çocuklara bayram hediyeleri dağıtıldı.

BİLECİK 16.07.2021, 12:30
Kızılay’dan çocuklara bayram hediyeleri
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Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi tarafından ’İyilik kime yakışmaz ki’ sloganıyla başlatılan kampa kapsamında çocuklara bayram hediyeleri dağıtıldı.

Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ’İyilik kime yakışmaz ki’ sloganıyla başlatılan kampa kapsamında çocuklara başta kıyafet olmaz üzere hediyelik eşya, ailelerine ise gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Bu bayramda hem aileleri hem de çocukları yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak olduğunu anlatan Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Başkanı Sevcan Uzun, "Kızılay’da esas olan gönüllük ve iyi niyettir. Bu bilinçle iyilik için koşmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle tüm Bilecik halkının bayramınızı kutluyoruz" dedi.
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