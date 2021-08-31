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Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampı’na Bilecik’te katıldı

Türk Kızılay’ı Bilecik Kadın Kolları Başkanlığı’na üye kadınlar, Kadın Tematik Çalışma Kampı’na katıldı.

BİLECİK 31.08.2021, 11:14
Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampı’na Bilecik’te katıldı

Türk Kızılay’ı Bilecik Kadın Kolları Başkanlığı’na üye kadınlar, Kadın Tematik Çalışma Kampı’na katıldı.

Heybeliada’da Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen ’Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampı’na Türkiye’nin çeşitli illerinden 115 kadın teşkilatı üyeleri katıldı. Yapılan kamp sonrası bir değerlendirme yapan Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Başkanı Sevcan Uzun, "Türkiye genelinde şube faaliyetlerinde kadınların aktif rol alması ve çalışmalara etkin şekilde katılım göstermeleri için çeşitli etkinlikler organize eden Türk Kızılay, bu etkinliklere bir yenisini daha ekledi. İstanbul Heybeliada’da gerçekleştirilen Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampına 1’inci devrede 55,2’inci devrede ise 60 kadın başkanı katılım gösterdi. Bizlerde yapmış oldukları faaliyetleri slayt sunumu ile anlatarak bilgi verdik. Kampın çok verimli geçerken diğer şehirler de yapılan projeden faydalanıp ortak proje yapacaklarını ve birçok etkinlik faaliyetin en kısa sürede hayata geçireceğiz. Ayrıca kampta Kızılay kadın teşkilatlanma model eğitimi gönüllü yönetim sistem eğitimi sosyal medya etkin ve etkin kullanımı eğitimi uygulamalı ilk yardım eğitim ve sağlıklı beslenme semineri gibi eğitimler yapıldı" dedi.

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