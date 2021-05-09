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Kış aylarında zarar gören yollar onarılıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kış aylarında yağışlar nedeni ile yollarda oluşan çukurlar Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından onarılmaya başlandı.

BİLECİK 09.05.2021, 15:44
Kış aylarında zarar gören yollar onarılıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kış aylarında yağışlar nedeni ile yollarda oluşan çukurlar Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından onarılmaya başlandı.

Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan ve birçok aracın geçiş noktası olan Pazaryeri-Bursa karayolunda bakım çalışmaları karayolları ekiplerince yapılmaya başlandı. Yoğun araç geçişi ve kış aylarındaki yağışlar nedeni ile çukurların oluştuğu yolda çalışmalarına devam eden ekipler trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlıyor.
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