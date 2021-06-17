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Kırsal turizme yönelik faaliyetlerin artırılmasını amaçlıyorlar

Bilecik Teke Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Havali Özdemir Şahin, amaçlarının kırsal turizme yönelik faaliyetlerinin artırılması olduğunu anlatan, "Teke yöremiz ile Bilecik arasında gönül köprüsü kurulması amaçlıyoruz" dedi.

BİLECİK 17.06.2021, 11:48
Kırsal turizme yönelik faaliyetlerin artırılmasını amaçlıyorlar

Bilecik Teke Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Havali Özdemir Şahin, amaçlarının kırsal turizme yönelik faaliyetlerinin artırılması olduğunu anlatan, "Teke yöremiz ile Bilecik arasında gönül köprüsü kurulması amaçlıyoruz" dedi.

Dernek yönetici ve üyeleri Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’u makamında ziyaret ederek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Amaçlarının kırsal turizme yönelik faaliyetlerinin artırılması olduğunu anlatan Şahin, "Kırsal turizme yönelik faaliyetlerinin artırılması ve Burdur, Isparta, Denizli, Antalya ve Muğla yöresinin ürünlerinin tanıtılması, yetiştiriciliğinin benimsetilmesi, Teke yöremiz ile Bilecik arasında gönül köprüsü kurulması amaçlıyoruz. Bu kapsamda bugün Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’u makamında ziyaret ederek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdik" dedi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Günün anlam ve önemine binaen dernek üyeleri Müftü Ali Erhun’a hediye takdim etti.
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