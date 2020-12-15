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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının ayrıntıları

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 14’üncü etap ekonomik yatırımlar uygulama rehberi yayımlandığını söyleyerek, "Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecektir" dedi.

BİLECİK 15.12.2020, 11:05
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının ayrıntıları

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 14’üncü etap ekonomik yatırımlar uygulama rehberi yayımlandığını söyleyerek, "Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecektir" dedi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detayları belirlendi. 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihlerinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor. Buna göre, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konuları hibe destekleri kapsamında değerlendirilecek. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı da hibe desteği dahilinde olacak. Program çerçevesinde 81 ilde, belirtilen yatırım konularından tümü veya bir kısmı, illerin sektörel önceliklerine göre Bakanlıkça belirlenerek her yıl ekim ayında yayımlanacak başvuru ve güncel uygulama rehberiyle başvuru öncesinde ilan edilecek. Başvurular, hibe desteği kapsamında kabul edilecek" dedi.

"ÇKS veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek"

İl Müdürü Yoldaş, başvuru sahiplerinde aranacak özellikler hakkında bilgi vererek, "Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlıkça oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek. Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran tüzel kişiler, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olacak ve bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunacak. Yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu kapsayan yatırım konularına hibe desteği sağlanacaktır" dedi.

"Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecektir"

İl Müdürü Yoldaş, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarları hakkında bilgi vererek, "Yeni tesis başvurularında 3 milyon TL, tamamlama başvurularında 2 milyon TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 1 buçuk milyon TL Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250 bin TL’dir. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecektir. Başvurular 07 Aralık 2020, 06 Mart 2021 tarihleri arasında 90 gün içerisinde yapılacaktır. Yatırım süresi yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30 Kasım 2021’dir. Projeler KDV hariç hazırlanacak olup, bakanlığımız https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx adresinden başvurular alınacaktır" dedi.
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