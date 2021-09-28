banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...

Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Şahin’i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında ziyaret etti.

BİLECİK 28.09.2021, 18:43
Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Şahin’i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ardından Bilecik’e geçen Kılıçdaroğlu burada Bilecik Beledisini ziyaret etti. Burada Kılıçdaroğlu’nu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye personeli karşıladı. Kılıçdaroğlu, Başkan Şahin’den belediye hizmetleri ve yapılan yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Gelirlerin artmamasına rağmen borçların çoğunu ödediklerini anlatan Başkan Şahin, günün anlam ve önemine binaen hediyeler takdim etti.

Kılıçdaroğlu, Başkan Şahin’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, projelerde her türlü imkanları sağlayacaklarını söyledi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0