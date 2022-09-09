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Kıbrıs gazisi Metin Aktürk hayatını kaybetti
Bilecik’te Kıbrıs gazisi Metin Aktürk hayatını kaybetti.
BİLECİK 09.09.2022, 16:43
Bilecik’te Kıbrıs gazisi Metin Aktürk hayatını kaybetti.
Bilecik Cezaevi başgardiyanlıktan emekli merhum Dadaş Kemal’in küçük kardeşi, geçmiş dönem Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi Ebutalip Dursun’un dayısı olan Kıbrıs gazisi Metin Aktürk hayatını kaybetti. Aktürk bugün Cuma namazına müteakip Hamidiye Camii’nde kılınan cenaze namazın ardından Şehir Mezarlığına defnedildi.
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