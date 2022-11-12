Kıbrıs gazisi Hamza Eren anıldı

Kıbrıs gazisi Hamza Eren ölümünün 40’ncı gününde anıldı.

Kıbrıs Gazisi Hamza Eren, bir süre önce Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde trafik kazası geçirerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından Kıbrıs gazisi Hamza Eren’in vefatının 40’ıncı günü dolayısıyla düzenlenen Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitler ile ebediyete intikal eden tüm gazilerin ruhlarına mevlit okunarak dua edildi.