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Kent ormanından poşet poşet çöp topladılar

Bilecik Kent Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler poşet poşet çöp topladı.

BİLECİK 30.08.2021, 11:53
Kent ormanından poşet poşet çöp topladılar

Bilecik Kent Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler poşet poşet çöp topladı.

Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında Bilecik Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından kent ormanında çöp toplama etkinliği yapıldı. Çok sayıda öğrenci ve kamu çalışanının katıldığı etkinlikte bir kaç saat içinde toplanan atıkların oldukça fazla olması ve torbaların çöp dağı oluşturması dikkat çekti.

Öte yandan Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden yürüyerek kent ormanına giden öğrenciler ellerinde taşıdığı pankartlarla büyüklere mesaj verdiler. Pankartlarda, ’En kolay temizlik çevreyi kirletmemektir’, ’Yarınlarımız bu günden yok etmeyelim’, ’Doğa bize değil biz doğaya muhtacız’ gibi yazılar yazarken, etkinliğe katılanlara yiyecek ve içecek ikramıyla sona erdi.

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