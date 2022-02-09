Kent Ormanı’nda bir kamyon çöp topladılar

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Ormanı’nda temizlik çalışması yaparken, 1 kamyon dolusu çöp toplandı.

Ekipler ‘Doğa yalnızca bizim evimiz değil tüm canlıların evidir’ sloganı çerçevesinde Kent Ormanı’nda yapılan temizlik çalışmasında onlarca torba dolusu atık ve şişe parçaları toplandı. Yapılan çalışmalar hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Her türlü canlıya saygı duymak ve temiz bir çevre bilinci oluşturmak hepimizin sorumluluğunda olduğunu bir kez daha hatırlamak istiyoruz. Vatandaşların çevreyi ve doğayı korumaları" denildi.