banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Bakan Kurum’un söz verdiği traktör teslim edildi
Piyasaların gözü kulağı faizde!
Piyasaların gözü kulağı faizde!
İnstagram hesabınız çalınırsa ne yapabilirsiniz?
İnstagram hesabınız çalınırsa ne yapabilirsiniz?

Kenevir eken 1 kişi tutuklandı

Bilecik’te kenevir ektiği tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

BİLECİK 12.08.2021, 10:46
Kenevir eken 1 kişi tutuklandı

Bilecik’te kenevir ektiği tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde, Bozüyük ilçesinde 1 şüpheli şahsın yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsın evinde ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada, 77 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet mermi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Yorumlar (0)
28°
açık