Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bilecik’te 3 gündür kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesi Gazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 katlı evde ikamet eden Ziya Adalı’dan (81) komşuları 3 gündür haber alamaması üzerine durumu jandarmaya bildirilerek yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler girdikleri evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Olayın ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaparken, merhumun cansız bedeni kesin ölüm deneninin belirlenmesi için Bursa Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.