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Kendileri küçük yürekleri büyük

KENDİLERİ KÜÇÜK YÜRÜKLERİ BÜYÜK

BİLECİK 04.11.2020, 13:43
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Kendileri küçük yürekleri büyük

Bilecik Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğretmenleri, velileri ve öğrencileri tek yürek olup İzmir deki kardeşlerine destek için kampanya başlatıldı.

"Minik Ellerin Büyük Yürekleri" sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğretmenleri, velileri ve öğrenciler İzmir’e içinde kuru bakliyat ve battaniye bulunan yaklaşık 15 koli hazırlandı. Minikler kendilerinin hazırladığı kolilerin içinde birde yaptıkları resimler ve yazdıkları mektupları koydular.

Öte yandan projenin öğrencilerin yardımlaşma, paylaşma ve empati duygularının gelişmesi için yapıldığı öğrenildi.

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