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Kedilerin kışı geçireceği kulübeleri mahallelere dağıtılıyor
Bilecik’te kediler için hazırlanan ve kışı geçirecekleri yuvaları mahallere dağıtılıyor.
BİLECİK 03.01.2022, 11:56
Bilecik’te kediler için hazırlanan ve kışı geçirecekleri yuvaları mahallere dağıtılıyor.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye sokak hayvanlara ve hayvan halkalarına büyük önem veriyor. İlçe genelinde bulunan mahallelere kediler için hazırlanan ve kışı geçirecekleri yuvaları yerlerine yerleştiriliyor. İlçede belediye ait ahşap atölyesinden hazırlanan kulübeler parkalar ve kedilerin yoğun olduğu alanlara yerleştiriliyor.