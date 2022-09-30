Kaymakama forma getirdiler

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı sporcuları, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’ü ziyaret etti.

Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte Kaymakam Öztürk’ü ziyaret eden sporcular, takımın yeni sezon formasını hediye ettiler. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü hakkında bilgiler alan Kaymakam Öztürk, sporcuları tebrik edip yeni sezonda başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öztürk, elinden gelen yardımı ve desteği vereceğini belirtti.