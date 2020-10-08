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Kaymakam Ünal’dan siyasi partilere iade-i ziyaret
BİLECİK’İN OSMANELİ KAYMAKAMI YÜKSEL ÜNAL İADE-İ ZİYARETLER KAPSAMINDA SİYASİ PARTİ İLÇE TEŞKİLATLARINA ZİYARETLERDE BULUNDU.
BİLECİK 08.10.2020, 11:14
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Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, siyasi parti ilçe teşkilatlarına iade-i ziyaretlerde bulundu.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi ilçe teşkilatlarına ziyaretlerde bulunan Ünal, parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Parti başkanları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Ünal ise iade-i ziyaretler çerçevesinde siyasi partilere ziyaretler yaparak fikir alış verişlerinde bulunduklarını söyledi.
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