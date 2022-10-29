Kaymakam Ünal’dan gençlik merkezine ziyaret

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Osmaneli İlçe Gençlik Spor ve Gençlik Merkezi Müdürü Şener Öner ve görevli personelden yürütülen hizmetler, çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ünal, gençlik merkezinde ders çalışmak amacıyla bulunan gençlerle motivasyon ve başarı konusunda sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.