Kaymakam Ünal yol çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli-İznik kara yolu üzerindeki çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı

İncelemelerinin ardından konuyla iilgili açıklama yapan Kaymakam Ünal, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Osmaneli- İznik karayolunun Arap uçtu mevkinin dar ve virajlı olmasından dolayı sürücülerimiz, vatandaşlarımız çok zahmet çekiyordu ve sürekli şikayetler geliyordu. Yaptığımız çalışmalar sonuncuda kendi imkanlarımız ile yol çalışmalarımız başladı. Çalışmalarımız ilk etapta 2 bin 200 metre olacak inşallah çalışmalarımız havalar müsaade ederse en kısa sürede birinci etabı tamamlayacağız Bütün amacımız sizleri daha rahat ve huzurlu bir ortamda yaşatmak ve gereken imkanları sağlamaktır. Kaymakamlık olarak köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip incelemek, iş birliği içerisinde çözüm üretmek için köy ziyaretlerini sıklıkla sürdürmeye, sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Yol çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyareinde, Kaymakam Yüksel Ünal’a eşlik eden Düzmeşe Muhtarı Şevki Uysal ise, yapılan yolun büyük bir bölümünün kendi köylerinin sınırlarından geçtiğini söyleyen “Osmaneli- İznik kara yolu çok virajlı, dar ve çok trafik olan bir yolumuz yolda sürekli araçlar kaza yapıyorlardı. Kaymakamımız Yüksel Ünal’ın girişimleriyle yol çalışmalarımız başladı, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.