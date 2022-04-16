Kaymakam Ünal ve Başkan Şahin muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin mahalle ve köy muhtarlarıyla düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

İlçe merkezinde verilen iftar yemeğine, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl genel meclis üyeleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Program sonrasında konuşan Osmaneli Muhtarlar Değneği Başkanı Kasım Balcı, "Ramazan ayı Müslümanlar için inanç, huzur, karşılıklı sevgi, saygı ve paylaşmanın olduğu bir aydır. Bizlerde bu vesile ile bir araya gelerek sizleri aramızda görmekten onur ve gurur duymaktayız. Muhtarlarımız ve derneğimiz adına iftar yemeğimizi katılımlarından dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışmanın zirvede olduğu bir ay olduğunu söyleyen Kaymakam Yüksel Ünal "Birlik ve beraberliklerin daha da pekiştiği bu mübarek ayda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Bu iftar yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen başta muhtarlar dernek Başkanımız Kasım Balcıya ve tüm muhtarlarımıza teşekkür eder Şimdiden mübarek Ramazan Bayramı’nızı kutlarım" dedi.