Kaymakam Ünal, sağlığı bozan bağımlılıklar ile mücadelenin önemine değindi

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, sağlığı bozan bağımlılıklar ile mücadelede Yeşilay’ın önemine değindi.

Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Ünal ile bir süre sohbet eden Şube Başkanı Tekelioğlu, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette bağımlılıkla mücadelenin önemli olduğuna değinen Kaymakam Ünal, işbirliği konusunda istişarelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ünal, Yeşilay derneğinin, tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun beden ve ruh sağlığını bozan bağımlılıklar ile mücadele eden önemli bir kuruluş olduğunu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.