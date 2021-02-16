Kaymakam Ünal korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakam Yüksel Ünal Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu.

Sağlıklı günlere kavuşmak için tüm tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Kaymakam Yüksel Ünal “Bilim Kurulu tavsiyesi ve aşı sırasının bize gelmesi üzerine korona virüs aşısını yaptırdım. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Toplumun risk altında olan bütün kesimleri de umarım kısa süre içerisinde aşılanmış olur. Aşı koruyucu olma özelliği ile korona virüs tedavisinde çok önemli. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Pandemi döneminde İlçemizde özveriyle emek harcayan tüm sağlık çalışanlarımıza ve yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyor yeni tip korona virüse karşı ilk doz aşıyı yapan sağlık personeline teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.