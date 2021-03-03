Kaymakam Ünal, "Hayvan yetiştiriciliği daha bilinçli olarak yapılmalıdır"

Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Ziraat Odalarının Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olduğunu söyleyerek, "Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi, sorunların ilgili yerlere bildirilmesi ve çözüm üretmesi yanında üretim artışını sağlamak için çiftçilerin yanında yer alan, yardımcı olan kuruluştur" dedi.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Uğur’dan ilçedeki tarım ve hayvancılık faaliyeti hakkında görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Ünal, "İnsan yaşamının sürdürebilmesi için olmazsa olmazların başında tarım sektörü geliyor. Ziraat odaları ülkemizde en köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi, sorunların ilgili yerlere bildirilmesi ve çözüm üretmesi yanında üretim artışını sağlamak için çiftçilerin yanında yer alan, yardımcı olan kuruluştur. İlçemizde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için eğitimler yıl içerisinde daha çok düzenlenmeli çiftçilerimiz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz bu işleri daha bilinçli olarak yapmalılar" dedi.