Kaymakam Ünal, emniyet müdürlüğü personeli ile iftarda bir araya geldi.

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen iftarda polislerle orucunu açtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Kaymakam Ünal, polislerin zor bir görevi ifa ettiğini ama Türkiye’nin huzuru için bunun yapılması gerektiğini söyledi. Kaymakam Ünal, " Bu akşam kahraman polis teşkilatımız ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Birlik beraberlik içerisinde büyük bir samimiyetle bir arada oturmamız bizim için çok büyük bir nimet. Siz değerli polis ve Bekçi arkadaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Allah hepinize kolaylıklar versin, kazadan beladan korusun. Kıymetli arkadaşlar öncelikle görevi başında Şehir olan şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum, geride kalan gazilerimize de sağlık, sıhhat afiyetler diliyorum. Bütün şehit ailelerimize de sabır diliyorum. Polislik zor, meşakkatli ve ulvi bir görev. Bütün teşkilatımız, el ele vererek ülkemizin asayişi için var gücüyle çalışıyor” dedi.

Düzenlenen iftar yemeğine, Cumhuriyet Savcısı Caner Özler, Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Orkun Törer, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Çalışkan, polis memurları, mahalle ve çarşı bekçileri ve aileleri katıldı.