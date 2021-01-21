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Kaymakam Ünal dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, telefonda kendilerini polis, hâkim, savcı olarak tanıtıp para talep edenler ile "444" ve "0850"li numaralı hatlardan arayarak banka hesap ve kişisel bilgileri isteyenlere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

BİLECİK 21.01.2021, 12:36
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Kaymakam Ünal dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, telefonda kendilerini polis, hâkim, savcı olarak tanıtıp para talep edenler ile "444" ve "0850"li numaralı hatlardan arayarak banka hesap ve kişisel bilgileri isteyenlere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Osmaneli ilçesinde son günlerde artan dolandırıcılık olayları nedeniyle kullanılan yöntemler hakkında Kaymakam Yüksel Ünal vatandaşları uyardı. Kaymakam Ünal “İlçemizde son günlerde, özellikle telefonla yapılan dolandırıcılık olaylarında, vatandaşlara kendilerini polis, hâkim, savcı gibi tanıtanların para talebinde bulunduğuna belirtilerek, "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, hattınızın FETÖ/PYD teröristlerce kullanıldığını, terör örgütlerine yardımda bulunduğunuzu söyleyen kişiler dolandırıcıdır. Size operasyon yaptıklarını söyleyecek ve bu operasyonda kullanmak için para ve altın isteyeceklerdir. Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası, para veya altın istemez. Bu kişilere itibar etmeyin" dedi.

Kaymakam Ünal, ayrıca "444" ve "0850"li telefon numaralarından aradıkları vatandaşlara, kendilerini banka personeli olarak tanıtan ve banka hesap ile kart numarası ve şifre gibi kişisel bilgileri isteyenlere asla paylaşımda bulunulmaması gerektiği hatırlattı.

Evlilik vaadiyle arayanlara itibar etmeyin

Evlilik vaadiyle yapılan dolandırıcılıklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirten Kaymakam Ünal, “Balkan ülkelerinden Türkçe konuşabilen kadınlar, bazı internet sitelerinden veya sosyal medya üzerinden erkek Türk vatandaşlarına ait telefon numaralarını edinerek arıyorlar. Yabancı kadınların aradıkları kişilere, pasaport ve uçak bileti masrafları için para göndermeleri halinde Türkiye’ye gelip arkadaş olabileceklerini veya evlenebileceklerini vaat ediyorlar. Dolandırıcılık amacıyla yabancı kadınlarla evlilik hayali kuranların bu tip girişimlere karşı uyanık olmaları gerektiği, benzer şekilde ülkelerinde zor durumda olduklarını söyleyerek, Türkiye’de çalışmak için yardım talep eden yabancı uyruklulara da inanılmaması gerektiği söyledi.

Sosyal medya üzerinden para isteyenlere de dikkat

Kaymakam Ünal “Uyarılar kapsamında çeşitli sosyal medya alanlarında açtıkları sahte hesaplarla kendisini askerlik arkadaşı, eşin veya çocuğun yakın bir arkadaşı veya uzaktan bir akraba gibi tanıtarak başının belada olduğu, acilen paraya ihtiyacı bulunduğu bahanesini kullanan dolandırıcılara da itibar etmeyin. Sosyal medya hesaplarında beliren çok düşük fiyatlı cep telefonu ve elektronik eşya satışını vadeden ilanları kullanarak vatandaşların siparişlerini alıp ürün teminini sağlamayan, kurumsal ticari kimliği belirsiz sitelerden alışveriş yapmayın. Banka ATM’leri kullanılırken de dikkatli olunması, olağan dışı her konu ve ayrıntının 112,155 ve 156 numaraları arayıp bilgi verilmesinin vatandaşlarımızın dikkatli olmasını önemle rica ederim” dedi.
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