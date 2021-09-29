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Kaymakam Ünal 7.4’lük simülasyonda yaşadı

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Hükümet Konağı önünde öğrencilerine deprem korkularını yenmek amacıyla deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklarla ilgili teorik eğitim verdi.

BİLECİK 29.09.2021, 15:09
Kaymakam Ünal 7.4’lük simülasyonda yaşadı

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Hükümet Konağı önünde öğrencilerine deprem korkularını yenmek amacıyla deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklarla ilgili teorik eğitim verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 2021 yılının ‘Türkiye afet eğitim yılı’ olarak belirlenmesinin ardından afetler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için deprem simülasyon tırı Osmaneli ye geldi.

Osmaneli Kaymakamı yüksel Ünal, İlçe milli eğitim Müdürü Erhan Döş’e ve öğrencilere kaymakamlık önünde bulunan deprem simülasyon tırında ilk olarak deprem eğitimi verildi. Ardından Türkiye’de yaşanmış şiddetli depremlerin sarsıntıları katılan protokole ve öğrencilere simülasyon tırında yaşatılarak deprem esnasında yapılması gerekenler anlatıldı. Tıra binen Kaymakam Yüksel Ünal, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile öğrenciler 7.4’lük deprem anını yaşadı.

Bilecik AFAD Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yaptığı açıklamada, deprem öncesi, sonrası ve deprem sırasında yapılması gerekenleri okullarda anlattıklarını belirterek, "AFAD Başkanlığımızın bize gönderdiği deprem simülasyon tırında deprem anını yaşatmak ve farkındalık oluşturmak istedik. Bunun için önce okullardan başladık, kamu kurumlarında deprem anında neler yapılması gerektiğini, depremi hissettirecek şekilde anlatıp eğitim verdik" dedi.

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