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Kaymakam Tuncer, Covid-19 aşısı oldu

Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, koronavirüse karşı Türkiye’de başlatılan aşı çalışmaları kapsamında ikici doz aşısını oldu.

BİLECİK 23.04.2021, 12:12
Kaymakam Tuncer, Covid-19 aşısı oldu

Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, koronavirüse karşı Türkiye’de başlatılan aşı çalışmaları kapsamında ikici doz aşısını oldu.

Kaymakam Tuncer, Söğüt Devlet Hastanesini ziyaretinde Hastane Başhekimi Uzman Dr. Alper Şahin başta olmak üzere görev yapmakta olan tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür etti. Ardından korona virüsü (Covid-19)’a karşı Türkiye’de sürdürülen aşı çalışmaları kapsamında ilk aşısını geçtiğimiz günlerde olan Kaymakam Tuncer, ikinci doz aşısını da oldu. Kaymakam Tuncer, sırası gelen tüm vatandaşların bir an önce aşılarını yaptırmasını ve bu salgının en kısa sürede son bulması dileklerinde bulundu.
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