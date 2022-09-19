Kaymakam Tuıncer’den öğrencilere ziyaret

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, ilçede eğitim veren okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yıllarını hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Tuncer, Söğüt Yaşar Musaoğlu ilk ve ortaokuluna İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi. Tuncer öğretmen odasında öğretmenlerle bir araya gelirken, yeni eğitim öğretim yıllarını hayırlı olmasını diledi. Ardından sınıfları gezen Tuncer, öğrencilerle bir süre sohbet etti.