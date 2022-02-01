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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyif yapan sorumsuz ve duyarsız bir ’kağıt kaplana’ İstanbul ve İstanbullu kardeşlerim asla müstehak değildir.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Ekrem İmamoğlu) "Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul’da balık baştan tuz da hepten kokmuştur.”
Kaymakam Şahin, nöbet tutan sağlık çalışanları ziyaret etti
Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti.
BİLECİK 01.02.2022, 10:11
Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti.
Kaymakam Şahin, ziyaret ettiği nöbetçi personeller ile sohbet etti. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Şahin, personele görevlerinde başarılar diledi.