Kaymakam Öztürk, yapımı tamamlanan projeleri inceledi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, KÖYDES projesi ile yapımı tamamlanan projeleri inceledi.

Kaymakam Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte Yeniçepni Köyü’nde 2022 yılı KÖYDES projeleri ile yapımı tamamlanan 50 metreküp modüler depo, bin 500 metre terfili isale hattı ve 9 kilovatlık güneş santralı sisteminde incelemelerde bulundu. Köy Muhtarı Temel Kılavuz ile bir araya gelen Kaymakam Öztürk, köy ahalinin istek ve talepleri hakkında köy muhtarından bilgi aldı. Köy Muhtarı Kılavuz, yatırımların gerçekleşmesi ve hizmete sunulması noktasındaki desteklerinden dolayı Kaymakam Öztürk’e teşekkür etti.

Kaymakam Öztürk’te hizmete sunulan yatırımların köy halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.