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Kaymakam Öztürk ve Kaymakam Refiki Başkan Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti
Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk ve Kaymakam Refiki Yunus Tekçe, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ziyarette bulundu.
BİLECİK 30.06.2022, 17:39
Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk ve Kaymakam Refiki Yunus Tekçe, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ziyarette bulundu.
Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Kaymakam Adem Öztürk ve Kaymakam Refiki Yunus Tekçe, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduktan sonra Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, nazik ve düşünceli ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.