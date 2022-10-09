Kaymakam Öztürk, Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Kur’an kursunda eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez ile birlikte Malhun Hatun Kur’an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Öğrenciler ile bir süre sohbet ederek ihtiyaçlarını soran Kaymakam Öztürk, İlçe Müftüsü ve Kur’an Kursu öğreticilerinden kursların durumu hakkında bilgiler aldı.

Öğrencilere ikramda bulunan Kaymakam Öztürk, tüm öğrencilere başarılar diledi.