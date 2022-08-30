Kaymakam Mercan, şehit annesini makamında ağırladı
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı. Kutlamalar çerçevesinde Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, şehit annesi Yaşariye Çetin’i makamında ağırladı.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı. Kutlamalar çerçevesinde Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, şehit annesi Yaşariye Çetin’i makamında ağırladı.
Kutlamalar ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenklerin konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Ortaokul öğrencileri ’Zafer Bayramı’ ile ilgili şiirler okudu. İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, makamında şehit annesi Yaşariye Çetin, şehidin kardeşi Ali Çetin, yeğeni Erdem Çetin ve protokol üyelerini kabul etti. Bu manevi günlerinin öneminin bilinmesi gerektiğini söyledi.
Daha sonra şehitliklere gidilerek şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi.
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