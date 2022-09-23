Kaymakam Kurt, Kıbrıs gazisini ziyaret etti

Yenipazar Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılarak gazi olan Mehmet Öndersev’i evinde ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Kurt’a, İlçe Emniyet Amir V. Recep Korkmaz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Yanık eşlik etti. Kıbrıs Gazisi Öndersev ve ailesi ile sohbet eden Kaymakam Kurt, ‘’Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz. Kıymetli Gazimiz Mehmet Öndersev beyefendi ve değerli ailesine misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Gazilerimizin sadece belirli günlerde değil, her gün yanlarındayız.” dedi.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Öndersev ise, Kaymakam Kurt’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.