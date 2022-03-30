Kaymakam ilçelerinde maç oynanmasını istemedi, ortalık karıştı

Bilecik’te bu hafta sonu başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig Play-Off grup müsabakaları öncesi yaşanan taraftar krizinin ardından bir de kaymakam ilçelerinde maç oynanmamasını istedi. Bunun üzerine Söğütspor-Bilecikspor ve 1308 Osmaneli Belediyespor-Gölpazarı Belediyespor müsabakaların statları değişirken, bu duruma tepki gösteren Söğütspor yöneticilerini Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ikna etti.

Bilecik’te il şampiyonluğu ve ardından Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselme için bu hafta sonu başlayacak Play-Off grubunun oynanacağı statların belirlenmesinin ardından emniyet, stadyumlarda güvenlik alamayacağını söyleyerek, 25 seyirci kotası koymuştu. Play-Off grup müsabakalarında mücadele edecek Söğütspor, 1299 Bilecik Kulübü, Gölpazarı Belediyespor, Bilecikspor, 1308 Osmaneli Belediye Spor ve Osmaneli Gençlerbirliğispor yöneticileri Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’dan seyircili oynanması yönünde destek istemişti. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya bu çağrıya duyarsız kalmayarak, emniyetle görüşmelerinin ardından gerekli önlemlerin alınarak, maçların seyircili oynanacağı söylemişti.

Osmaneli Kaymakamı maçın oynanmasını istemedi

Play-Off grup müsabakaları ilk haftasında 3 Nisan pazar günü saat 16.00’da Gölpazarı İlçe Stadı’nda 1299 Bilecik Külübü - Osmaneli Gençlerbirliğispor, Osmaneli İlçe Stadı’nda Söğütspor - Bilecikspor, Pazaryeri İlçe Stadı’nda ise, 1308 Osmaneli Belediyespor - Gölpazarı Belediyespor karşı karşıya gelecekti. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, güvenlik gerekçesiyle ilçelerine verilen maçın yer değiştirilmesini talep etti. Bu talep, Bilecikspor ve Söğütspor başkanlarına sunulurken, Söğütspor bu talebi ret etti. Ardından Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya devreye girerek, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve Söğütspor başkan ve yöneticileri makamına davet ederek, sorunu çözdü. Yapılan istişareler sonrası Söğütspor - Bilecikspor maçı aynı gün saatte Pazaryeri İlçe Stadı’na alınırken, 1308 Osmaneli Belediyespor - Gölpazarı Belediyespor müsabakası Söğüt İlçe Stadı’na verildi.