Kaymakam Çırak’tan ilçe pazarında denetim

Bilecik Pazaryeri Kaymakamı Berkay Çırak, semt pazarında korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirdi.

İlçede her hafta cumartesi günü kurulan semt pazarında Kaymakam Çırak, esnafa hayırlı işler dileyerek, bir takım denetimler yaptı. Kaymakam Çırak, ilçe pazarında esnaf ve vatandaşların kurallara uyup, uymadığı yerinde denetledi. Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme döneminde olduklarını anımsatan Kaymakam Çıkak, "Hayatımızın her alanının normalleşme için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" dedi.