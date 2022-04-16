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Kaymakam Altay ,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını inceledi
Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, ilçede yapım çalışmalarına başlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını yerinde inceledi.
BİLECİK 16.04.2022, 13:06
Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, ilçede yapım çalışmalarına başlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışmalarını yerinde inceledi.
İncelemeler sırasında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Altay, “112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı’ya ilçemiz adına teşekkür ederiz.“ dedi.