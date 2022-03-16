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Kaymakam adayları Bilecik’e veda etti
Bilecik Valiliğinde görevlendirilen ve görev süreleri biten kaymakam adayları Bilecik’e veda etti.
BİLECİK 16.03.2022, 14:37
Bilecik Valiliğinde görevlendirilen ve görev süreleri biten kaymakam adayları Bilecik’e veda etti.
Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Valiliği kaymakam adayı iken Antalya’nın Kemer İlçesi Kaymakam Refikliği’ne görevlendirilen Öznur Güler’i ve Düzce’nin Gümüşova İlçesi Kaymakam Refikliği’ne görevlendirilen Gizem Yandımata’yı makamında kabul etti. Vali Kızılkaya, yeni vazifelerinde ikiliye başarılar diledi.