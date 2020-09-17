Kayı boyu anıtında bakım ve onarım çalışması yapıldı

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Ankara yolu üzerinde yer alan Kayı boyu anıtında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Kentin dört bir köşesinde faaliyetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi, diğer yandan şehirdeki anıtlara yönelik bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında kırılan mermerleri yenilenen anıtın, bayrak direkleri ve ışıklandırmaları da onarıldı.