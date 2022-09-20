Kayak Milli Takımı Bozüyük’te güçlendi

Yeni sezon çalışmaları çerçevesinde Bozüyük’e gelen Alp Disiplini kategorisindeki milli takımların kamp programı sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini kategorisindeki U-14 ve U-16 Milli Takımları, yeni sezon çalışmaları çerçevesinde geldiği Bozüyük’te ilk etap kara kamp çalışmalarını tamamladı. Alp Disiplini Genel Koordinatörü Erkan Yeşilova nezdinde 2 Eylül tarihinde başlayan çalışmalar 10 gün sürdü. 21 sporcu ile gerçekleştirilen kamp programı 12 Eylül tarihinde sona erdi. Milli takım kampını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Milli takım kafilesine başarı dileklerinde bulundu.

Özdemir, “Milli takımımızın 21 sporcusu ile antrenörlerini Bilecik’te ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kayak Federasyonumuz tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektireceklerine yürekten inanıyorum. Ayrıca ilimizin ev sahipliğinde gerçekleşen kamp programının da verimli geçtiğine inanıyor, gelecek yarışmalarda kıymetli sporcularımız ile antrenörlerimize başarılar diliyorum” dedi.